Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем Исхаковым

https://static.news.ru/photo/18ac2682-ce4b-11ea-9c11-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Певица Полина Гагарина впервые ответила на вопрос о расставании со своим мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Информация о разрыве их отношений появилась несколько месяцев назад.

Небольшое интервью Гагарина дала накануне журналистам. Певица выступала в парке Горького на одном из столичных выпускных. В перерывах между подготовкой к шоу она поговорила с репортёрами, которые не обошли стороной вопросы и о личной жизни.

Вдаваться в подробности о происходящем в своей семье Гагарина не стала, но подметила, что «лучше её слов за неё скажут дела», пишет Teleprogramma.pro.

Отвечая же на вопрос, что вдохновляет её и позволяет оставаться на плаву в напряжённом рабочем графике, Полина подметила: бесконечно счастливой её делают дети — 12-летний Андрей и трёхлетняя Мия.

О том, что одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса находится на грани развода, СМИ написали ещё весной. Сами супруги никак не прокомментировали эти слухи. Позже Исхаков подтвердил , что их брак трещит по швам и они не живут вместе. Интересно при этом, что певица по-прежнему подписана в Instagram на своего супруга, а вот фотограф больше не следит за ней в соцсети.

Пара поженилась в 2014 году. У Гагариной уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.

Как писал NEWS.ru, фанаты считают, что Гагарина и Исхаков расстаются, потому что муж в последнее время стал сильно контролировать свою избранницу. Ещё одной причиной называют тот факт, что фотограф зарабатывает в сотни раз меньше певицы.