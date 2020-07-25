Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем Исхаковым

Певица Полина Гагарина впервые ответила на вопрос о расставании со своим мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Информация о разрыве их отношений появилась несколько месяцев назад.
Небольшое интервью Гагарина дала накануне журналистам. Певица выступала в парке Горького на одном из столичных выпускных. В перерывах между подготовкой к шоу она поговорила с репортёрами, которые не обошли стороной вопросы и о личной жизни.
Вдаваться в подробности о происходящем в своей семье Гагарина не стала, но подметила, что «лучше её слов за неё скажут дела», пишет Teleprogramma.pro.
Отвечая же на вопрос, что вдохновляет её и позволяет оставаться на плаву в напряжённом рабочем графике, Полина подметила: бесконечно счастливой её делают дети — 12-летний Андрей и трёхлетняя Мия.
О том, что одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса находится на грани развода, СМИ написали ещё весной. Сами супруги никак не прокомментировали эти слухи. Позже Исхаков
Пара поженилась в 2014 году. У Гагариной уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.
Как писал NEWS.ru, фанаты считают, что Гагарина и Исхаков расстаются, потому что муж в последнее время стал сильно контролировать свою избранницу. Ещё одной причиной называют тот факт, что фотограф зарабатывает в сотни раз меньше певицы.
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