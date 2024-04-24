Филипп Киркоров: последние новости, день рождения, курьез в «Олимпийском»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, будет ли праздновать свой день рождения. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, 24 апреля, где он выступит в ближайшее время?

Почему Киркоров не хочет праздновать день рождения

30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 57 лет. Музыкант заявил, что не планирует устраивать пышный праздник, поскольку для него день рождения является невеселым событием. Дело в том, что 30 лет назад в этот день умерла его мама.

«Это не очень веселый праздник, в этот день у меня умерла мама. Как раз в этом году годовщина — 30 лет, как не стало мамы, поэтому праздника так особо никогда не получалось у меня, я его искусственно всегда создавал какими-то презентациями, событиями, концертами. Еще в этом году 30 апреля попадает на такую печальную дату — 40 дней после трагедии в „Крокусе“. Поэтому повода особо для веселья нет», — объяснил Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru.

Что Киркоров рассказал о новой возлюбленной отца

Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ заявил, что у его отца народного артиста России Бедроса Киркорова появилась некая Татьяна, которая готовит ему и помогает во всем. Поп-король также отметил, что женщина держит связь с ним и присылает подробные отчеты о том, как прошел день папы.

«Прекрасный человек. Добрая, внимательная, заботливая. Таня все готовит. Ей большое спасибо за это. Просто повезло», — рассказал он.

Киркоров-старший в прошлом году развелся с женой Людмилой после 25 лет брака. После этого рядом с 91-летним музыкантом появилась 43-летняя сиделка Олеся, с которой они прожили вместе почти год.

Однако недавно издание KP.RU сообщало, что теперь Киркоров-старший состоит в отношениях с 57-летней племянницей летчика Алексея Маресьева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Бедрос Киркоров

«За ним присматривает очень хорошая женщина. Они познакомились, еще когда Бедрос жил с Олесей. Дама эта занимается благотворительной деятельностью, работает в известном фонде. Когда Олеся ушла, новая подруга быстро ее заменила. Мол, Бедрос не сможет жить один, ему нужна круглосуточная помощь. Новая пассия Киркорова-старшего тоже намного его моложе, ей 57 лет. И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева. Женщина очень заботливая, следит за его здоровьем, сопровождает его на медицинских обследованиях. В свой 91 отец Филиппа светится от счастья, постоянно благодарит новую подругу за заботу и внимание», — говорилось в публикации.

За какое выступление Киркорову стыдно

Филипп Киркоров вспомнил, как во время выступления в «Олимпийском» от волнения забыл слова своей песни «Снег», и ему пришлось придумывать текст на ходу.

«Я так волновался, я вообще всегда очень волнуюсь, это чувство меня не покинуло до сих пор. Я вышел на сцену, номер мне шикарный сделали, это было в „Олимпийском“, я начинаю петь „Снег“ и забываю слова. Причем я эту песню знаю от и до, всегда пел. Там слова такие: „Разучился любить февраль“, а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: „Апрель, март“. На ходу придумываю какие-то слова. Этот ужас, панику оттого, что ты забываешь слова, я не забуду никогда. Было очень стыдно, конечно. Ну, зато живьем», — поделился Киркоров.

Где Киркоров выступит в ближайшее время

Филиппа Киркорова впервые после прошедшей в конце 2023 года «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пригласили выступить на концерте в Кремлевском дворце. Мероприятие приурочено к 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Помимо Киркорова, на концерте выступят Лев Лещенко, Александр Маршал, Жасмин, Юрий Антонов, Мария Воронова, Пелагея, Денис Майданов, Ольга Кормухина и другие артисты.

Перед концертом президент России Владимир Путин вручит награды специалистам, внесшим вклад в строительство магистрали.

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