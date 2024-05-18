Филипп Киркоров: последние новости 18 мая, Успенская, финал шоу «Звезды»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров стал финалистом проекта «Звезды». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему Любовь Успенская подала на него досудебную претензию?

Какое шоу анонсировал Киркоров

Филипп Киркоров в соцсетях опубликовал отрывок своего выступления в шоу «Звезды» на канале НТВ и напомнил, что сегодня, 18 мая, будет показан его финал.

«Сегодня! Гранд финал шоу „Звезды“ на НТВ! Смотрите в 21:20. Поборемся!» — написал поп-король.

На сцене он предстал в красном костюме в компании команды «Борцы» и своего шоу-балета.

Помимо Киркорова, финалистами проекта «Звезды» Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов и Лера Кудрявцева.

Почему Успенская подала досудебную претензию на Киркорова

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина объяснила, что она подала досудебную претензию к Филиппу Киркорову, для того чтобы были опровергнуты порочащие ее сведения. По ее словам, исполнительница хочет добиться удаления всех публикаций с оскорблениями в ее адрес.

«Суть претензии Успенской заключается в том, чтобы были опровергнуты сведения порочащего характера и не соответствующие действительности, распространенные в интервью Филиппа Киркорова телеканалу „МУЗ-ТВ“. Кроме того, претензией является принятие мер по удалению этих публикаций», — прокомментировала Сенина.

Адвокат также отметила, что на данный момент никаких материальных требований Успенская не заявляет. Она ждет реакции от Киркорова. В том случае, если поп-король сам удовлетворит все требования добровольно, то не придется обращаться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Любовь Успенская

Напомним, что Киркоров подал иск против Успенской после того, как в интервью журналисту Алене Жигаловой она назвала его женоненавистником. Сумма иска — 10 млн рублей. После этого исполнительница предложила Киркорову деньги на новые брюки. Успенская удивилась, что коллега не изменил свое поведение после «голой» вечеринки.

«Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи, я тебе дам. В той обстановке, когда наша страна борется в спецоперации, когда МРОТ в России составляет 19 242 рубля, когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова, хочется спросить: „Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Откуда такие суммы?“ Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны!» — высказалась певица в соцсетях.

За что Шаляпин ненавидит Киркорова

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ненавидит самых популярных российских артистов, среди которых Филипп Киркоров.

«Я ненавижу всех артистов в нашем шоу-бизнесе, которые получили все, которые сытые, довольные, недобрые. Которые считают, что им все должны. Самые известные артисты — Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Лолита Милявская. Всех их терпеть не могу. Только к Билану хорошо отношусь, он живет своей жизнью, никогда никого не трогал. А вот все остальные — не очень их люблю. Я это искренне говорю, и знаю, что они тоже меня не любят», — пояснил музыкант в интервью Алене Жигаловой.

Когда выйдет новая песня Киркорова

Филипп Киркоров опубликовал в микроблоге отрывок новой песни «Стирай», которую он записал в дуэте с блогером и музыкантом Олегом Майами.

Премьера трека состоится 31 мая.

Ранее в эфире шоу «Маска» Киркоров уже рассказывал, что спел с Майами.

«У меня скоро выйдет дуэт с Олегом Майами. Скоро узнаете, услышите. Летом. Песня называется „Стирай“», — говорил исполнитель.

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