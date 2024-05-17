Бездетность, жизнь в деревне, нищета: где сейчас актриса Ольга Мелихова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актриса Ольга Мелихова не снимается в кино с 1988 года. Куда она пропала, как и где живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Мелихова

Ольга Мелихова родилась 28 сентября 1961 года в Санкт-Петербурге. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

В 1980–1993 годах она была актрисой Ленинградского (Санкт-Петербургского) молодежного театра на Фонтанке.

В кино Мелихова дебютировала в 1980 году в мелодраме «Тростинка на ветру». Также артистка снималась в картинах «Отпуск за свой счет», «Желаю вам…», «Два гусара», «Володя большой, Володя маленький», «Знаю только я» и «Собачье сердце».

Всего в ее фильмографии семь работ.

Почему Мелихова перестала сниматься в кино

В 1993 году Ольга Мелихова из-за невостребованности покинула сцену, перестала играть в театре и сниматься в кино. Она решила изменить свою судьбу и, последовав совету подруги, устроилась менеджером в крупную компанию по продаже мебели. Позже стала управляющей.

Спустя время Мелихова вышла замуж и уехала за границу.

Что известно о личной жизни Мелиховой

Первым мужем Ольги Мелиховой был актер Юрий Сотничук.

Ее вторым супругом стал мужчина из Испании, вместе с которым она переехала в Финляндию в 2009 году. Однако там их семейная жизнь расстроилась: муж ушел к другой, а Мелихова осталась одна без работы и денег.

«Нашел другую и все. Бросил и предал, ну что делать? На работе меня никто никогда не предавал, а вот с мужчинами всегда», — рассказывала актриса.

Третий супруг Мелиховой — мужчина по имени Рэй. Он занимается фермерством.

Детей у артистки нет. Мелихова объясняла, что сначала она откладывала рождение наследников из-за того, что делала карьеру в кино, а затем ей попадались мужчины, от которых она не хотела иметь детей.

«Сначала боялась, что не будет ролей. А теперь мне надо заботиться о тех, кто есть рядом. Конечно, это очень тяжело — одному остаться в старости», — признавалась она.

Чем сейчас занимается Мелихова, где живет

В 2016 году Ольга Мелихова приняла участие в программе «Пусть говорят» и сообщила, что у нее проблемы с документами на право жить в Финляндии. Кроме того, по ее словам, экс-супруг пытался отобрать у нее дом.

После двух судебных разбирательств Мелиховой удалось отстоять жилье.

Актриса также признавалась, что зарабатывает тем, что пишет иконы. Живет она бедно, в глухой финской деревне.

Читайте также:

Киев, муж — критик СВО, новые проекты: как живет актриса Анна Арефьева

Измена жене, рак горла, отсутствие ролей: куда пропал актер Семен Морозов

Хвала Зеленского, угрозы, попытка эмиграции: как живет Марина Куделинская