«Пусть говорят» возвращается: начали с Ванги и Алибасова, кто дальше

Фото: Первый канал

Ток-шоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым возвращается в эфир Первого канала после двухлетнего перерыва. В Москве отсняли первые выпуски программы, они могут выйти уже в начале марта. Пока же, вероятно для разогрева аудитории, 26 февраля вышел спецвыпуск, посвященный предсказаниям болгарской провидицы Ванги. Чем будет удивлять Первый канал, какие темы обсудят герои и эксперты шоу, будет ли передача такой же востребованной у зрителей, как раньше, и кто первые герои новых выпусков «Пусть говорят» — в материале NEWS.ru.

Когда «Пусть говорят» снова будет выходить в эфир

После начала СВО 24 февраля 2022 года многие развлекательные программы на Первом канале были поставлены на паузу. В их числе было и ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, который ведет передачу после ухода Андрея Малахова с 2017 года.

В мае 2022 года стало известно о возвращении программы в эфир Первого канала. Шоу начало выходить по субботам, однако в начале 2023 года показ вновь прекратился.

На днях сайт КР.RU сообщил о том, что в Москве снова возобновили съемки и ток-шоу возвращают в эфир. В пресс-службе Первого канала NEWS.ru данную информацию не подтвердили, но и не опровергли, обратив внимание на то, что пока в эфир в понедельник вечером, 26 февраля, вышел только новый спецвыпуск шоу — «День, когда можно раскрыть пророчество Ванги». Эксперт проекта шоумен Сергей Дворцов в интервью NEWS.ru рассказал, что на прошлой неделе в пятницу были отсняты три программы шоу.

«Первой выйдет программа про Вангу, а затем и остальные два выпуска [выйдут] на этой неделе. Да, в сетке вещания Первого канала, кроме передачи о Ванге, далее „Пусть говорят“ не стоит, но сетка, насколько понимаю, корректируется», — подчеркнул Дворцов.

О чем спецвыпуск «День, когда можно раскрыть пророчество Ванги»

Спецвыпуск «День, когда можно раскрыть пророчество Ванги» посвящен предсказаниям болгарской провидицы. Главным гостем студии «Пусть говорят» стал бывший журналист Сергей Косторной, который называет себя кумом Ванги и рассказывает о ее пророчествах.

Косторной уже был на передаче «Пусть говорят» в декабре 2019 года и рассказал о том, что ясновидящая якобы предрекала миру вирус и глобальную пандемию. В конце декабря ООН провела экстренное заседание по COVID-19, который начал стремительно распространяться по земному шару. В 2019 году Косторной отметил отсутствие возможности пока раскрыть все предсказания Ванги.

В новом спецвыпуске ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов предположил, что время для этого наконец наступило. Прежде чем выслушать Косторного, со своими историями о Ванге выступили балерина Анастасия Волочкова и актер Иван Рыжиков.

Волочкова вспоминала, как Ванга предрекла ее отцу тяжелую болезнь (он находится сейчас в тяжелом состоянии и не может разговаривать). Рыжиков рассказал о том, что провидица угадала в нем актера, а также дала верное предсказание о грядущей женитьбе и посоветовала его избраннице не делать ЭКО.

Косторной поздравил зрителей с наступающим 20 марта по славянскому календарю 7532 годом и передал, по его словам, пророчества Ванги на 2024 год.

«Будут сладкие куличи на Пасху. Не в том плане, что они будут сладкие: будут приятные вещи в этом году. Пасха в этом году поздняя», — пространно намекнул Косторной.

Фото: Global Look Press Ванга

Он также предположил, что в России «два Дня Победы в этом году будут праздноваться», имея в виду 9 Мая и, вероятно, победу в спецоперации.

«Людям будет жить лучше, веселее. Будут сделаны послабления по части налогов. Это моя интерпретация, она (Ванга. — NEWS.ru) говорила: „Богатые станут беднее, бедные — богаче“».

Также Косторной предрек, с подачи Ванги, возможность появления нового вируса. По его словам, «теперь это грибок, плесень, которая будет поражать людей по всему миру и начнется с Юго-Восточной Азии».

Телекритик Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru отметил, что тема мистики всегда интересна телезрителям, поэтому спецвыпуск о Ванге — «неплохое начало для возобновления ток-шоу и разогрева аудитории».

«На ТНТ „Битва экстрасенсов“ на протяжении многих сезонов идет с высочайшим рейтингом, ни в одной другой стране проект не пользовался такой популярностью, как в нашей. Тема мистики, эзотерики и предсказаний всегда интересна российской аудитории», — отметил Горбунов.

Когда начнется показ новых выпусков, кто в них примет участие

По информации KP.RU, съемки новых выпусков передачи уже идут. По сведениям журналистов, в первых выпусках снялись Дана Борисова, которая в феврале попала в больницу из-за использования препарата для похудения, и Бари Алибасов.

«Один из ближайших выпусков будет про Бари Каримовича. Он недавно попал в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии. Ситуация серьезная, это не пиар. Надеемся, что Алибасов и в этот раз выкарабкается», — подтвердил Сергей Дворцов.

По словам эксперта «Пусть говорят», передача будет выходить, как и прежде, с понедельника по четверг вечером, в прайм-тайм. Выход первого выпуска о Ванге сместили буквально на пять минут — с 19:50 на 19:55.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дана Борисова

Будут ли «Пусть говорят» менять формат и снижать градус скандальности

Телекритик Александр Горбунов считает возвращение программы «Пусть говорят» логичным и своевременным.

«Аналогичный проект Андрея Малахова на канале „Россия“ вернулся еще в прошлом году. И возвращение „Пусть говорят“ было делом времени. Сейчас большую часть эфира занимают проекты на политические темы. И, чтобы разбавить немного эфир и снизить градус напряженности, нужны в том числе такие проекты, в которых могут обсуждать различные истории, даже скандальные», — отметил критик.

Он предположил, что у проекта по-прежнему будут высокие рейтинги, поскольку возвращения ток-шоу ждали многие. К тому же в передачу, по словам Горбунова, обращаются люди, которые хотят предать свою историю огласке и рассчитывают на помощь СМИ.

По мнению эксперта, проект вряд ли сильно изменится и сохранит градус скандальности.

«Сейчас на ТНТ выходит новый проект с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. Это, по сути, реинкарнация проекта „Окна“ с Дмитрием Нагиевым. И проект [Бузовой и Диброва] пользуется успехом у аудитории. Думаю, что на Первом канале тоже особые ограничения ставить не будут. Каналы сами считают, что им важно, интересно и приносит рейтинг», — отметил критик.

Частый участник ток-шоу на федеральных каналах Сергей Дворцов в свою очередь предположил, что «Пусть говорят» все же претерпит изменения: «Совсем уже грязное белье полоскать не будут: не та ситуация в стране».

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