Съемки в Киеве, свадьба, муж-артист: как живет актриса Анастасия Савосина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анастасия Савосина

Анастасия Савосина — актриса театра и кино. Какие проекты с ее участием недавно вышли, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Савосина

Анастасия Савосина родилась 16 июня 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Б. В. Щукина.

Артистка снималась в картинах «Близнецы», «Я не вернусь», «Любовь как любовь», «Кружева», «Мамочки», «Была любовь», «Анечка», «Проснемся вместе?», «Три звезды», «Московская борзая», «Неподсудные», «Деньги», «Интим не предлагать», «Река памяти», «Кровавая барыня», «Чужое счастье», «Десять стрел для одной», «Ланцет», «Кальмар», «Брови», «Тайна Лилит», «Я иду тебя искать. Паранойя», «Удержи меня» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

«Для меня искусство — это способ воздействия на внутренний мир другого человека. Наименьшими прикладными средствами вызывать наибольшие эмоции. Для меня четкий маркер искусства — это когда очевидные и обыденные вещи вдруг становятся значимыми, явными, заметными», — говорила Савосина.

Что известно о личной жизни Савосиной

Первый раз Анастасия Савосина вышла замуж сразу после окончания театрального вуза. В 2008 году родила сына Михаила.

В 2010 году Савосина узаконила отношения с актером Сергеем Мухиным. Медовый месяц пара провела на съемках в Киеве.

«Гостей на свадьбе было очень много! Платье сшила моя подруга известный московский дизайнер Лена Уварова. Свадьбу отмечали на корабле. На причале выпили шампанского, разбили на счастье фужеры и отправились в путешествие: мы оба были заняты работой, поэтому медовый месяц провели на съемках в Киеве», — рассказывала она.

В 2013 году у супругов родилась дочь Таисия.

«Мы с мужем редко вместе работаем. Гораздо чаще ездим вместе на фестивали, совместные какие-то концерты. Нам друг друга много дома, хочется иметь свое какое-то пространство. Это хорошо, я считаю. Это правильно», — делилась Савосина.

Чем сейчас занимается Савосина

Анастасия Савосина продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в сериалах «СуперИвановы», «Тест на беременность — 4», «Девушка из прошлого», «Муж в хорошие руки», «Таежный детектив. Охота на мамонта» и «Таежный детектив. Живая вода».

Помимо актерской деятельности, Савосина занимается живописью и керамикой.

«Это мои давние увлечения. Все это есть в моей жизни! Все это творчество. Все это я очень люблю! Сейчас работаю с деревом. Делаю доски. Выпиливаю, рисую на них, клею, оформляю их. Очень люблю работать руками. Неважно, что делать, главное, что бы были задействованы руки. Для меня это отдых, разгрузка мозга и в то же время возможность подумать. Даже в процессе подготовки к роли мне необходим этот момент уединения. Побыть наедине с собой. Если представляется возможность, то я иду к себе в мастерскую и начинаю ваять. Одно время я даже занималась изразцами», — рассказывала она.

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