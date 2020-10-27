Фигурист Соловьёв рассказал о романе с Ольгой Бузовой

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в шоу «Ледниковый период» в паре с певицей Ольгой Бузовой, прокомментировал слухи об их романе и признался, что без «химии» не обошлось.
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Я вижу, конечно, что это обсуждают, но все должны понять — если я буду на льду отстранённым от своей партнерши, то не будет того самого образа, который мы вместе создаём, — заявил фигурист.
Соловьёв добавил, что вместе с Бузовой они создают образ мужчины и женщины, любви, «химию» на льду. Именно поэтому они с певицей делают из каждого своего номер целую историю, в которой есть развивающиеся романтические отношения, добавил спортсмен. По его словам, та самая «химия» должна быть обязательно, иначе зрителю придётся смотреть лишь на двух запыхавшихся людей.
Как я смотрю, как обнимаю — это всё образ, который мы вместе с ней создаем. Потому что мы показываем не просто фигурное катание, а хотим сделать из всего этого некую историю, чтобы было интересно смотреть на отношения, — сказал Соловьёв.
Ранее Ольга Бузова дала интервью NEWS.ru, в котором рассказала о трудностях участия в шоу и том, как у неё «впервые отнялась рука». Она также сказала, что забыла о музыке и полностью отдалась фигурному катанию.
Ранее Дмитрий Соловьёв уже делился своими впечатлениями от катания с Бузовой. По его словам, он испугался, когда впервые увидел «скрюченную фигуру» Бузовой на льду.