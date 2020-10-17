Бузова призналась, что забыла о музыке из-за фигурного катания

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Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире своей программы «Привет, Андрей!», что с ним вышла на связь актриса Анастасия Заворотнюк, которая вот уже два года борется с онкологией и не рассказывает никому о своём состоянии.

Последний выпуск программы «Привет, Андрей!» был посвящён дню рождения певца Николая Баскова, которому 15 октября исполнилось 44 года. Поприветствовав его на программе, Малахов передал ему привет от Заворотнюк и сказал,...