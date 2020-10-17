Бузова призналась, что забыла о музыке из-за фигурного катания

Ольга Бузова в интервью NEWS.ru призналась, что забыла о музыке и полностью отдалась фигурному катанию. Певица участвует в проекте «Ледниковый период».
Удивительно: меня настолько сильно поглотило фигурное катание, что я вообще не думаю о музыке. Для меня самое главное желание — научиться, показывать результат, чтобы мною гордились партнёр, тренеры, семья, друзья, любимые, мои люди, поклонники, — отметила Бузова.
Телеведущая катается в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьёвым.
Ранее NEWS.ru писал, что у Ольги Бузовой появился новый трек — «Ненормальный вайб». Песня вышла 9 октября. Композицию девушка посвятила достойному выходу из отношений.