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Бузова призналась, что забыла о музыке из-за фигурного катания

00:05, 18 октября 2020 30
Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова в интервью NEWS.ru призналась, что забыла о музыке и полностью отдалась фигурному катанию. Певица участвует в проекте «Ледниковый период».

Удивительно: меня настолько сильно поглотило фигурное катание, что я вообще не думаю о музыке. Для меня самое главное желание — научиться, показывать результат, чтобы мною гордились партнёр, тренеры, семья, друзья, любимые, мои люди, поклонники, — отметила Бузова.

Телеведущая катается в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьёвым.

Ранее NEWS.ru писал, что у Ольги Бузовой появился новый трек — «Ненормальный вайб». Песня вышла 9 октября. Композицию девушка посвятила достойному выходу из отношений.

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