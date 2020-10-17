Бузова: на «Ледниковом периоде» у меня впервые отнялась рука

Ольга Бузова призналась в интервью NEWS.ru, что на проекте «Ледниковый период» у неё впервые отнялась рука.
Мне «возвращали» руку на место, потому что вчера она впервые отнялась. Мне её поправили. Сегодня на генпрогоне снова возникла проблема с рукой, — сказала Бузова.
Однако певица подчеркнула, что получает удовольствие от катания и в целом от проекта.
Ни одна боль, падение, усталость, ночные тренировки не могут перебить тот кайф, то ощущение, когда ты порхаешь на льду, — отметила Бузова.
Ведущая катается в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьёвым.
Ранее NEWS.ru писал, что Бузова опубликовала видео, в котором продемонстрировала последствия ежедневных тренировок на коньках.