Бузова: на «Ледниковом периоде» у меня впервые отнялась рука

https://static.news.ru/photo/78d49f86-1053-11eb-98f9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова призналась в интервью NEWS.ru, что на проекте «Ледниковый период» у неё впервые отнялась рука.

Мне «возвращали» руку на место, потому что вчера она впервые отнялась. Мне её поправили. Сегодня на генпрогоне снова возникла проблема с рукой, — сказала Бузова.

Однако певица подчеркнула, что получает удовольствие от катания и в целом от проекта.

Ни одна боль, падение, усталость, ночные тренировки не могут перебить тот кайф, то ощущение, когда ты порхаешь на льду, — отметила Бузова.

Ведущая катается в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьёвым.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова опубликовала видео, в котором продемонстрировала последствия ежедневных тренировок на коньках.