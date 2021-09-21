Федункив объявила о желании венчаться с молодым мужем в Ватикане

Марина Федункив объявила о намерении венчаться с молодым супругом в Ватикане. Актриса, которая старше своего итальянского избранника на 13 лет, говорит, что на этом настаивает её новая свекровь, сообщила артистка в своей недавно выпущенной книге.

Пара изначально не планировала устраивать пышное торжество, но продюсер актрисы решил не упускать такой шанс для продвижения звезды «Реальных пацанов». Свадьбу показали в эфире телеканала «Пятница», сами молодожёны в это время отдыхали в Италии.

Как только актриса вернулась из путешествия, она презентовала свою книгу «Жизнь сквозь смех, или реальная история нереальной женщины». В ней Федункив рассказала, что этот брак у неё третий по счёту, первый распался из-за измен гражданского мужа, а во втором актриса безуспешно пыталась вылечить мужа-наркомана.

В одном из признаний Марина Федункив рассказала и о своей итальянской свекрови, которая вначале не принимала её из-за разницы в возрасте, но после узнала получше и посоветовала венчаться.

Мы потом с ней поужинали, пообщались, и в результате его мама сказала Стефано: «Я хочу, чтобы вы повенчались — она очень хороший человек». И она сейчас ждет. Но я говорю, что если венчаться, то только в Ватикане, — пояснила актриса.

Ранее поклонники Марины Федункив разглядели синяки на ногах актрисы, появившиеся через две недели после свадьбы с молодым итальянцем.