Фандера показалась на «Кинотавре» в золоте и бриллиантах на 8 млн рублей

На красную дорожку она вышла в изящном платье, открывающем плечи, шею звезды украшал шарф-чокер под стиль наряда. В ушах и на запястьях блистали роскошные дорогие украшения из белого золота и бриллиантов.
Серьги и браслет Фандеры выполнены из металла 750-й пробы, их стоимость оценивается в 7 млн рублей. Чокер актрисы украшала брошь-цветок стоимостью 952 тысячи рублей. После своего фееричного выхода на открытии фестиваля актриса стала везде появляться без макияжа, собирая волосы в скромный пучок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что непрокрашенные корни волос стали частью нового образа актрисы Оксаны Фандеры. Она решила сохранить свой естественный седоватый оттенок.