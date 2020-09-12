Фандера показалась на «Кинотавре» в золоте и бриллиантах на 8 млн рублей

https://static.news.ru/photo/1dc0ff78-f577-11ea-a694-fa163e074e61_660.jpg Оксана Фандера Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оксана Фандера предстала на «Кинотавре» перед публикой в очень дорогих украшениях. Актриса надела украшения из белого золота, которые эффектно дополнили силуэтное платье с открытыми плечами.

Актриса прекрасно выглядит в свои 52 года, она стильная, стройная и грациозная, пишет KP.RU.

На красную дорожку она вышла в изящном платье, открывающем плечи, шею звезды украшал шарф-чокер под стиль наряда. В ушах и на запястьях блистали роскошные дорогие украшения из белого золота и бриллиантов.

Серьги и браслет Фандеры выполнены из металла 750-й пробы, их стоимость оценивается в 7 млн рублей. Чокер актрисы украшала брошь-цветок стоимостью 952 тысячи рублей. После своего фееричного выхода на открытии фестиваля актриса стала везде появляться без макияжа, собирая волосы в скромный пучок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что непрокрашенные корни волос стали частью нового образа актрисы Оксаны Фандеры. Она решила сохранить свой естественный седоватый оттенок.