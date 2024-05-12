Фанаты Королевой возмущены новым ударом по певице после концерта в Кремле MK.RU: пославшая в Кремле знак Зеленскому Королева получила новый удар

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Наташа Королева

Поклонники Наташи Королевой возмущены решением вырезать выступления певицы с трансляции концерта в Кремле к 50-летнему юбилею со дня строительства БАМа, сообщает MK.RU. Незадолго до этого ее номер на концерте ко Дню Победы также был удален, что поклонники назвали настоящими гонениями и очередным ударом по артистке.

Со второго крупного мероприятия артистку убрали без объяснения причин. По мнению фанатов, над Королевой сознательно издеваются. Другие поклонники считают, что у нее мог появиться недоброжелатель. Некоторые из них полагают, что певица послала знак президенту Украины Владимиру Зеленскому, выйдя на сцену с георгиевской ленточкой, но это, почему-то, не дало ей иммунитет.

Издание, в свою очередь, напоминает, что если речь и идет о каком-либо бойкоте в адрес Королевой, то он никак не сравним с тем, что происходило с участниками «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Также отмечается, что певица должна совсем скоро появиться на федеральных каналах в качестве судьи в очередном музыкальном шоу.

Королева не ожидала, что ее выступление вырежут. Источник MK.RU сообщил, что она долго готовилась к выступлению и очень расстроилась, когда его не показали.