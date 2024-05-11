Стала известна реакция Королевой на вырезанный номер из эфира 9 Мая MK.RU: Королева расстроилась из-за своего вырезанного из эфира номера на 9 Мая

Фото: АГН «Москва»

Наташа Королева

MK.RU сообщает, что певица Наташа Королева расстроилась из-за того, что ее номер на 9 Мая вырезали из эфира. По данным издания, артистка не ожидала такого жеста.

Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась! Она к каждому выступлению подходит очень ответственно, а к концерту ко Дню Победы тем более, — рассказали источники MK.RU.

В окружении певицы также рассказали, что День Победы в семье Королевой является главным праздником. MK.RU пишет, что артистка сразу согласилась на предложение режиссера Кремлевского Дворца принять участие в торжественном концерте.

Уроженка Украины выступила с георгиевской лентой, что, по мнению редакции MK.RU, можно назвать вызовом ее земляку президенту Владимиру Зеленскому. Как писало издание, поклонники певицы посчитали, что, надев георгиевскую ленту, запрещенную на Украине, Королева послала знак Зеленскому, что игнорирует это постановление.

Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что выступление Наташи Королевой в Кремле вырезали из эфира из-за ее нежелания высказать свою позицию по военной спецоперации. По его словам, поклонники должны знать отношение артистки и ее семьи к СВО. Кроме того, Милонов упрекнул Королеву за поездки в США, которые отправляют вооружение Украине.