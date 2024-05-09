Стало известно, почему номер Королевой убрали из концерта в честь 9 Мая Милонов: Королева должна высказаться об СВО и перестать жить в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Наташа Королева

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru допустил, что выступление певицы Наташи Королевой в Кремле по случаю Дня Победы вырезали из эфира из-за ее нежелания высказать свою позицию по военной спецоперации. По его словам, поклонники должны знать отношение артистки и ее семьи к СВО. Кроме того, Милонов упрекнул Королеву за поездки в США, которые отправляют вооружение Украине.

По-моему, Королева недавно вернулась из США, где частично проживает ее семья. Я не отслеживал ее заявления по поводу СВО во время ее пребывания в США, в Майами, по-моему. Не видел ее ни разу в зоне СВО. Может, ее и не надо нам видеть? В Кремле за гонорар она выступить может. А высказать свою позицию в отношении страны, ситуации в стране? — задался вопросом депутат.

Милонов также добавил, что для Королевой и ее семьи было бы не лишним высказать слова поддержки людям, «которые страдают от Киева».

Я уверен, что Наталья четко выскажет свою позицию и сделает невозможным для себя посещение страны, которая выделяет миллиарды долларов для убийств русских людей, — резюмировал он.

Королева выступила в Кремле в День Победы с песней «Только ты не умирай», которую написал композитор Игорь Николаев. Однако номер артистки вырезали из эфира. Певица, уроженка Украины, появилась на сцене с георгиевской лентой. Фанаты считают, что такой жест можно назвать вызовом президенту Владимиру Зеленскому.