Королеву вырезали из записи концерта в Кремле после знака Зеленскому «МК»: выступление Королевой в Кремле вырезали из праздничного концерта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева

Номер певицы Наташи Королевой вырезали из праздничного концерта, посвященного Дню Победы, передает «МК». Отмечается, что уроженка Украины выступила с георгиевской лентой, что можно назвать вызовом ее земляку президенту Владимиру Зеленскому.

Как пишет издание, поклонники певицы посчитали, что, надев георгиевскую ленту, запрещенную на Украине, Королева послала знак Зеленскому, что игнорирует это постановление. Тем больше они удивились, узнав, что номер певицы вырезан из эфира.

Ранее эстонские пограничники оштрафовали гражданина России за георгиевскую ленту, которая была прикреплена к автомобилю. Как сообщило эстонское гостелерадио ERR, водителя обязали выплатить €400. В стране действует закон о запрете «враждебной символики», который парламент Эстонии принял в апреле 2022 года. Наказание может достигать штрафа до €1200 или даже ареста. При этом в тексте закона не указываются конкретные символы, но в полиции пояснили, что к ним относятся георгиевские ленты, флаги и гербы СССР и России, символ Z и советская военная форма.

Адвокат Екатерина Рогачева ранее рассказала, что при размещении георгиевской ленты необходимо обеспечить ее сохранность, поскольку, согласно статье УК РФ, пресекающей «реабилитацию нацизма», за осквернение символа Победы может быть назначен штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы. Она пояснила, что понятие «осквернение» не имеет четкого определения в законе и регулируется нормами морали и нравственности, которые у каждого должны быть выше норм права.