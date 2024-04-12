«Это гуманитарная помощь»: соседка Пугачевой предложила раздать ее вещи Соседка Пугачевой из деревни Грязь предложила раздать вещи певицы

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Замок в деревне Грязи

Вещи звезды эстрады Аллы Пугачевой можно раздать в качестве гуманитарной помощи, предложила жительница деревни Грязь Одинцовского района, продавщица продуктового магазина Валентина Ивановна. В беседе с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что певица уехала, а местным ее имущество нужнее.

Это гуманитарная помощь, [Пугачева] уехала и уехала, а это у нас, у коренных, осталось. Да революцию сделаем, и все дела! — сказала Валентина Ивановна.

В разговоре с шоуменом Стасом Барецким женщина призналась: она рада тому, что тот купил у Примадонны замок, и с радостью готова прийти в гости. Шоумен возмутился. По его словам, он не может привести в замок посторонних, пока в нем находятся личные вещи Аллы Борисовны. Когда жительница Грязи предложила их раздать, он оценил это как преступление.

Мы не настолько отморозки, надо по-цивилизованному решать вопрос, — сказал Барецкий.

Ранее Барецкий заявил, что приобрел замок Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживают около 30 человек. Барецкий также заявил, что в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи. По его словам, он с друзьями ходит в баню на территории замка.

Во время совместной поездки Барецкого и журналистов NEWS.ru в деревню Грязь Барецкий так и не показал изнутри замок. Он заявил, что забыл ключи от ворот. Шоумен по-прежнему продолжает настаивать, что приобрел подмосковную недвижимость певицы и ее мужа.