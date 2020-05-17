Эммануил Виторган показал фото с сыном и покойной Аллой Балтер

https://static.news.ru/photo/c8836506-9832-11ea-b56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan

Народный артист РФ Эммануил Виторган поделился с поклонниками архивным снимком, на котором запечатлены его сын Максим и покойная супруга Алла Балтер.

Актёр решил вспомнить прошлое. По его словам, Максим вырос настоящим мужчиной, который сам всего добился.

Мой единственный сын! Вырос мальчик... Могу сказать, что мне не стыдно за него, более того, я им горжусь! Спасибо, что ты есть! Желание одно — чаще тебя видеть! — отметил Виторган.

Эммануил Гедеонович признался, что когда их с Аллой сын был маленьким, ему не удавалось уделять мальчику много внимания. Он много работал, чтобы содержать семью. Воспитанием отпрыска занималась его вторая половинка.

Кроме того, Виторган-старший подчеркнул, что Максим внутренне очень похож на мать. Балтер ушла из жизни в 2000-м.

Сейчас Эммануил Виторган живёт с третьей супругой Ириной. Они воспитывают двух дочерей. Двухлетняя Клара, как и её сестрёнка Этель, которой всего год, были рождены от суррогатной матери.

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