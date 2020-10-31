Элджей задолжал налоговикам один миллион рублей

https://static.news.ru/photo/a91d991c-1b71-11eb-aec6-fa163e074e61_660.jpg Элджей Фото: ayonaraboy/instagram.com

Судебные приставы хотят взыскать с рэпера Элджея (Алексей Узенюк) долг в один миллион рублей. Исполнительное производство было возбуждено летом 2020 года из-за двух штрафов в 500 тысяч рублей каждый.

Отец музыканта Константин Семёнович пытался вернуть сына в семейный бизнес — торговлю мебелью, но Элджей не стал уделять этому время. Из-за этого и образовались долги, поскольку музыкант забыл оплатить налоги. Вероятно, рэпер не в курсе, что его разыскивают судебные приставы.

А я тут причём? У сына и спрашивайте! — заявил Константин Семёнович журналистам StarHit.

Подписчики артиста уверены, что для Элджея не проблема выплатить такую сумму, ведь за один концерт, по их подсчётам, он получает минимум по одному миллиону рублей, а в крупных городах — до 5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Ивлеева и Элджей провели отпуск на Мальдивах. Стоимость аренды виллы Lux North Male Atoll, где остановилась семейная пара, составляла 760 тысяч рублей в сутки. На её территории есть причал для катера, бассейн и бар. Общая площадь особняка составила около одной тысячи квадратных метров.