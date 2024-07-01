«Экстремист и маргинал»: Канье Уэст поддерживает Россию, Путина и СВО?

Фото: Alex Mateo/The Photo Access/Global Look Press

Канье Уэст

Философ Александр Дугин заявил, что рэпер Канье Уэст «идеологически наш». Правда ли это, что за слухи вокруг его переезда в Россию, какова у него идеология и политическая позиция на самом деле, неужели он поддерживает Владимира Путина и СВО?

Чем запомнился приезд Канье Уэста в Москву

Утром 30 июня продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье в Москву. Пошли слухи, что он приехал по заказу некоего олигарха или может выступить в «Лужниках», что стало поводом для огромного ажиотажа. Этим сразу воспользовались мошенники: СМИ сообщили, что поддельные билеты на концерт начали продавать на «Авито», однако площадка сразу заблокировала мошеннические объявления.

Позднее выяснилось, что рэпер приехал на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Визит был полностью частным, суперзвезда рэпа так и не вышел к армии российских поклонников, которые собрались у отеля Four Seasons. Ночью Канье заметили в аэропорту Внуково, откуда он улетел в Берлин.

Правда ли, что Канье Уэст «наш»

На приезд американской суперзвезды обратил внимание и философ Александр Дугин.

«Канье Уэст, кстати, идеологически наш», — написал он в своем Telegram-канале.

Утром 1 июля Дугин пояснил, что он подразумевает. Он поставил Канье в один ряд с другими звездами Запада, которые подверглись осуждению из-за позиции, противоречащей официальной идеологии Вашингтона.

«Спросите Канье Уэста, всеобщего любимца, но ровно до той поры, пока он не сделал что-то: [использовал лозунг] White Lives Matter (жизни белых важны. — NEWS.ru) — что шло вразрез либералам. И немедленно знаменитейший афроамериканский рэпер превратился в „фашиста“, „экстремиста“ и „маргинала“. В том же положении вот-вот окажется либертарианец Илон Маск, не пожелавший следовать в русле либеральной диктатуры. Глобалистам их собственная фанатичная идеология полностью затмила все остальное», — написал Дугин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Дугин

Западные СМИ отмечают, что Канье Уэст в ходе своей карьеры действительно очень активно выражал свои политические взгляды. Однако они очень быстро менялись: в 2008 и 2012 годах он поддерживал Барака Обаму; в 2015-м Канье выступал в поддержку Хиллари Клинтон, но уже в 2016 году внезапно «переметнулся» на сторону Дональда Трампа. В 2020 году музыкант сам безуспешно пытался баллотироваться на пост президента, «отколовшись» от Трампа. Перед выборами 2024 года в США он поддержал Фрэнсиса Суареса, мэра Майами, который пытался стать кандидатом от Республиканской партии, но выпал из гонки.

Максимально скандальная известность пришла к Уэсту в декабре 2022 года: в интервью со скандально известным телеведущим Алексом Джонсом Канье заявил, что он «нацист», ему «очень, очень много нравится в Адольфе Гитлере» и «хватит уже все время критиковать нацистов». Кроме того, рэпер заявил, что «неправда, что Гитлер убил шесть миллионов евреев». После интервью рэпер запостил на своей странице X (бывший Twitter) нацистскую свастику, вписанную в еврейскую звезду Давида. Аккаунт был немедленно заблокирован; владелец X Илон Маск заявил, что музыкант «нарушил правила, запрещающие подстрекательство к насилию».

Уже в марте 2023 года Уэст резко поменял свою позицию: в соцсетях он заявил, что «посмотрел на игру Джоны Хилла в фильме „Мачо и ботан“ и заново полюбил евреев». В дальнейшем, впрочем, он продолжал делать антисемитские заявления, утверждая, что «евреи контролируют музыкальную индустрию» и «сионистские школы».

Что известно о здоровье Канье Уэста

СМИ на Западе упоминают медицинские диагнозы Канье Уэста в связи с резкой сменой его взглядов. В ноябре 2016 года, через несколько дней после выборов в США, ему диагностировали биполярное расстройство психики. Рэпера экстренно госпитализировали в Лос-Анджелесе посреди тура Saint Pablo через несколько дней после того, как он на концерте выступил с 17-минутным монологом в поддержку Дональда Трампа.

Фото: IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press Канье Уэст и Дональд Трамп

Центр экстренной медицины МЧС России определяет биполярное расстройство психики как «состояние психического здоровья, которое вызывает экстремальные колебания настроения, которые включают эмоциональные максимумы (мания или гипомания) и низкие (депрессия)», которые могут чередоваться несколько раз в год или в тяжелых случаях даже чаще. Придя в себя, Канье открыто говорил о своем расстройстве и даже посвятил ему следующий альбом Ye.

В декабре 2018 года рэпер признался, что прекратил принимать прописанные ему лекарства, так как они «мешали творчеству». В 2022 году он утверждал, что «еврейский врач» неправильно поставил ему диагноз и он «скорее аутичный, чем биполярный».

Правда ли, что Канье Уэст хочет переехать в Россию

Американист Дмитрий Дробницкий увидел в приезде Канье Уэста в Россию политический подтекст: рэпер, по его словам, показал, что не боится истеблишмента в США.

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, да пошли вы. Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами. Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что „Демпартия США — это отстой“. Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима. В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо „топит“ за Трампа и показывает „фигу“ не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», — заявил Дробницкий газете «Взгляд».

Ни Канье Уэст, ни его представители не говорили ничего о планах переезда рэпера в Россию. Тем не менее эта тема обсуждалась в российских СМИ.

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press Канье Уэст и Ким Кардашьян

«Если он попросит [гражданство России], будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей [стране], почему нет?» — заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал важное условие переезда в Россию.

«Артист Канье Уэст, который сейчас находится в Москве, в случае чего может попросить политическое убежище. <...> При условии, что он откажется от американского гражданства, мы можем ходатайствовать, чтобы ему дали российский паспорт», — сказал парламентарий.

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