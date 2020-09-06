Экс-участник «Дома-2» показал фото молодого Нагиева с шевелюрой

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Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев на своей официальной странице в Instagram опубликовал архивный кадр, на котором юная Ксения Собчак позирует с Дмитрием Нагиевым.

На фото у шоумена ещё есть волосы. Сегодня звезду сериала «Физрук» нельзя представить с такой пышной шевелюрой. Уже много лет Нагиев бреется налысо.

А бывший кандидат в президенты РФ стоит в платье-тунике. Образ телеведущей дополнен розовой сумочкой и позолоченными сапогами.

Суши ем!! Не на помойке себя нашла. Окей, что не понятно-то?! — подписал снимок Солнцев, намекая на непростой характер Собчак.

Фото было сделано приблизительно в начале 2000-х годов.

Сейчас Собчак ведёт программу «Док-ток» на Первом канале, где показывают настоящие журналистские расследования. Кроме того, знаменитая блондинка активно развивает свой YouTube-канал, где берёт интервью у звёзд отечественного шоу-бизнеса.

Нагиев также работает на Первом канале. Он ведёт шоу «Голос», в котором молодые люди показывают своим певческие умения.

Как писал NEWS.ru, 53-летний телеведущий регулярно дразнит интернет-аудиторию фотографиями и видеороликами «на грани фола», чем неизменно пробуждает воображение женской аудитории и заставляет скрежетать зубами её мужскую часть. Нагиев опубликовал видео в обнажённом по пояс виде. Взмокший от пота, он шёл по коридору, а фигура ниже пояса была скрыта от зрителя, чтобы добавить некую интригу.