Экс-участницу «Дома-2» «похитили» в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/43dd00e8-b4a5-11ea-aef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mmmargaaret

Бывшую участницу «Дома-2», певицу Марго затолкали в машину в центре столицы и увезли в неизвестном направлении. Произошедшее оказалось розыгрышем.

Об этом она сообщила в своём Instagram. По словам девушки, таким образом над ней решили пошутить её друзья, «похитившие» Марго по дороге на работу. В салоне машины была установлена камера, снимавшая всё происходящее, передаёт РЕН ТВ.

Меня не украли! Не убили! Я жива, — сообщила девушка.

Она позитивно оценила розыгрыш, но при этом отметила, что испытала стресс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участнику розыгрыша про коронавирус в московском метро Кароматулло Джаборову продлён до 8 июля срок содержания под стражей. Постановление вынес Черёмушкинский суд столицы.