Экс-супруг Пелагеи признал сына от бывшей гражданской жены

Пока певица Пелагея и её экс-супруг, хоккеист Иван Телегин, делят совместно нажитое имущество, бывшая гражданская жена спортсмена Евгения Ноур определяет размер алиментов на сына Марка. Мальчик родился, когда Телегин уже бросил девушку, поэтому хоккеист не записан в свидетельстве о рождении как отец. В Никулинском суде Москвы StarHit заявили, что несколько дней назад спортсмен официально признал отцовство.

Ответчик добровольно признал иск, а когда есть взаимное согласие сторон, в проведении ДНК-экспертизы нет необходимости, — отметили в суде.

Известно, что Телегин ушёл из первой семьи, когда девушка была беременна. Как заявляла ранее Ноур, биологический отец никак не участвовал в воспитании мальчика, а «по настроению» присылал деньги — порядка 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев.

Мать такое положение дел не устраивало, поэтому она подала иск на установление отцовства. На днях её иск к Телегину был удовлетворён.

Телегин сделал Пелагее предложение в 2016 году. Как рассказывала Ноур в студии у Бориса Корчевникова в программе «Прямой эфир», хоккеист бросил её на девятом месяце беременности ради певицы. Молодая мать неоднократно жаловалась, что на содержание ребёнка ей не хватает средств.

14 июля Пелагея отмечала 35-летний юбилей. NEWS.ru в честь дня рождения певицы вспоминал поворотные точки в карьере и личной жизни.