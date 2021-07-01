Экс-супруг Бритни Спирс объяснил, почему против отмены опеки над ней

Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн против отмены опеки над исполнительницей со стороны отца Джейми Спирса, рассказал его адвокат Марк Каплан в беседе с порталом Page Six. По словам юриста, бывший муж скептически оценивает полное освобождение Бритни от контроля родителя.

Каплан добавил , что Федерлайна беспокоит психическое здоровье знаменитости и прописанные лекарственные препараты на основе лития.

Я знаю, что она (Бритни Спирс. — NEWS.ru) рассказала в своём заявлении, что её перевели на литий в качестве лечения, и я думаю, что препарат считается очень мощным психотропным средством. Надеюсь, что медики, прописавшие ей препараты, имели на то веские причины, — отметил Каплан.

От брака с Федерлайном у Бритни Спирс двое сыновей: 15-летний Шон и 14-летний Джейден. Отношения пары продолжались с 2004 по 2007 год.

Накануне суд в Лос-Анджелесе отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс на её освобождение от опеки отца Джейми Спирса, говорится в документах инстанции. Звезда останется под контролем родителя.

В материалах дела подчёркивается, что исполнительница является «практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию». Но Бритни Спирс имеет право подавать новые прошения.

В августе 2020 года знаменитость уже требовала заменить опекуна. Она просила передать контроль над её личной жизнью менеджеру Джоди Монтгомери, а вопросы карьеры доверить финансовой компании Bessemer Trust. В итоге судья назначил фирму соопекуном, но отказался запрещать Джеймсу Спирсу «следить» за дочерью.

39-летняя Спирс находится под опекой Джеймса Спирса с 2008 года. С тех пор мужчина контролирует личные и финансовые дела звезды, её лечение, безопасность и карьеру. Исполнительница редко приезжает на судебные заседания и не комментирует их публично.

Бритни Спирс является одной из самых популярных певиц современности. После двух первых альбомов (1999–2000) её признали самой продаваемой исполнительницей десятилетия США, она заняла 12-е место среди богатейших женщин шоу-бизнеса. В мире реализовано свыше 200 млн экземпляров пластинок.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс на своей странице в Instagram призналась фанатам, что врала им на протяжении двух лет. Исполнительница отметила, что хочет раскрыть маленькую тайну, и подчеркнула, что все мечтают жить как в сказке, хотя её судьбу так охарактеризовать нельзя.