Экс-депутат выступил за «показательную порку» для Галкина Экс-депутат ГД Худяков выступил за «показательную порку» для Галкина за слова о военной операции

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юмориста и телеведущего Максима Галкина нужно подвергнуть «показательной порке» за высказывания о военной операции, заявил экс-депутат Госдумы Роман Худяков. В разговоре с «Народными Новостями» он подчеркнул, что Галкин наговорил на пять — семь лет тюрьмы.

Надеюсь, что Следственный комитет возбудит уголовное дело, поскольку здесь явно виден его состав. После этого СК может обратиться в Турцию, куда он приезжает с концертом. Турецкие власти имеют право отдать его нам. Здесь СК имеет право его опросить, допросить, предъявить обвинения, выйти в суд. Нормально, чтобы случилась показательная порка для всех остальных знаменитостей, которые не поддерживают спецоперацию, армию, — сказал Худяков.

Он добавил, что российские граждане сделали юмориста известным, а теперь он пользуется славой и «говорит гадости про нашу армию».

До этого Роман Худяков уже рассказывал о своём негативном отношении к Максиму Галкину. На своей странице в VK Худяков пообещал лично расправиться с ним, если Пугачева сама не «заткнет ему рот» раньше.

Блогер Гаспар Авакян ранее обвинил юмориста Максима Галкина в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Он попросил полицию проверить слова артиста о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе».