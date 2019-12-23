https://static.news.ru/photo/89e71d64-259c-11ea-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Эдди Мёрфи Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский юморист и актёр Эдди Мёрфи спустя 35 лет вернулся на шоу Saturday Night Live, благодаря которому он приобрёл известность.

Мёрфи был участников труппы, играющей в скетчах, с 1980 по 1984 год и стал одним знаковых актёров программы.

Во время своего вступительного монолога в качестве гостя шоу, артист показал свою фотографию времён, когда он был звездой SNL.

Я тут выгляжу как минимум лет на пять младше. Знаете, как говорят, с деньгами не стареешь, — пошутил комик.

После монолога Мёрфи сыграл ввосьи скетчах с участниками нынешней основной труппы.