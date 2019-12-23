Американский юморист и актёр Эдди Мёрфи спустя 35 лет вернулся на шоу Saturday Night Live, благодаря которому он приобрёл известность.
Мёрфи был участников труппы, играющей в скетчах, с 1980 по 1984 год и стал одним знаковых актёров программы.
Во время своего вступительного монолога в качестве гостя шоу, артист показал свою фотографию времён, когда он был звездой SNL.
Я тут выгляжу как минимум лет на пять младше. Знаете, как говорят, с деньгами не стареешь, — пошутил комик.
После монолога Мёрфи сыграл ввосьи скетчах с участниками нынешней основной труппы.
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