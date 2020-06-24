Джиган посоветовал Харламову сбрить брови после развода с Асмус

https://static.news.ru/photo/52eb0832-b63f-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Гарик Харламов высмеял слова ведущего Comment Out Владимира Маркони о том, что его заявление о разводе с Кристиной Асмус было шуточным. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) поспешил другу на помощь. Он дал ему совет, как действовать в подобной ситуации.

Ранее Маркони заявил, что юморист Харламов и его супруга стали новыми гостями его YouTube-шоу. Звёздная пара не разводится. Это было одно из заданий.

Харламов подтвердил, что решение расторгнуть брак с актрисой — не шутка и не является заданием какого-то шоу. Он отметил, что Маркони даже не сможет опубликовать трейлер этого выпуска, потому что он врун. Джиган, недавно оказавшийся в центре скандала из-за развода с возлюбленной, решил посоветовать комику сбрить брови. Исполнитель уже так делал, когда переживал внутренний кризис из-за ссоры с женой Оксаной Самойловой.

Просто сбрей брови, — написал музыкант под постом Харламова.

Резидент Comedy Club пока никак не отреагировал на совет рэпера.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Как ранее писал NEWS.ru, фанаты не поверили ни в развод, ни в последующее за этим примирение Джигана с женой Оксаной Самойловой. Люди пришли к выводу, что это не более чем «хайп на семье».