Джиган и Самойлова после примирения спускают миллионы в Турции

https://static.news.ru/photo/c8d55d38-d8c0-11ea-895d-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруга Оксана Самойлова, а также дети и родственники отдыхают в Турции. Пара, которая недавно была на грани развода, теперь тратит огромные деньги, обосновавшись на вилле одного из самых дорогих отелей турецкого побережья.

Джиган и Самойлова остановили свой выбор на Regnum Caryа, который является одним из самых дорогих отелей в Белеке. Самый дешёвый номер стоит там минимум 60 тыс. рублей. Однако прилетев в Турцию вместе «с бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном детей», как отметила Оксана в Instagram, всем в одном номере им разместиться конечно бы не удалось.

Для того, чтобы всей огромной семье было удобно, Джиган и Самойлова сняли гигантскую виллу. Её аренда обходится в примерно 450 тыс. рублей в сутки, пишет Starhit.

Regnum Carya за такую цену предлагает особняк с пятью спальнями общей площадью 600 квадратных метров с огромным балконом, террасой, собственной сауной и бассейном и шикарным видом на море.

Для детей на территории оборудован небольшой аквапарк, несколько бассейнов и зелёные зоны, а для родителей — поля для гольфа и огромный спа-центр. Его посещение уже входит в стоимость.

Самойлова недавно подтвердила, что её развод с рэпером не состоится. Девушка отметила, что сделала это ради четырёх наследников, которые пострадали бы. По её словам, она готовилась к бракоразводному процессу. Однако в какой-то момент у старшей дочери Ариелы начались панические атаки. После этого звезда испугалась. При этом она не собирается терпеть измены. Её отношение к супругу не изменилось. Сам Джиган признался, что теперь он официально психически больной человек. По его словам, он лечился в четырёх клиниках. В своей наркозависимости виновными он считает продавцов, которые ему «подсунули» тяжёлые наркотические вещества.

При этом сама Оксана затеяла четыре новых проекта, которые собирается презентовать этой осенью. Многодетная мать, имя которой стало популярным на фоне шумихи с разводом, сообщила, что работала над ними последние восемь месяцев.

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