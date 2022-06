Джей Ло заявила, что ее 14-летняя дочь не имеет пола Певица Дженифер Лопес заявила, что ее 14-летняя дочь небинарная персона

Фото: Социальные сети

Эмма Энтони

Дочка певицы и актрисы Дженифер Лопес 14-летняя Эмма Энтони не считает себя мужчиной или женщиной и относится к небинарным персонам. Такое заявление сделала Джей Ло во время шестого гала-концерта Blue Diamond на стадионе «Лос-Анджелес Доджерс» 16 июня. Обладательница звезды на Аллее Славы пригласила ребенка на сцену и предупредила аудиторию, что отныне к Эмме нужно обращаться без гендерной окраски с помощью местоимения они/их, передает Entertainment Weekly.

Последний раз мы выступали вместе на большом стадионе, и я просила «их» спеть со мной все песни, но «они» отказались. Так что сегодня — особенное событие. «Они» очень, очень занятые. И дорого обходятся! Но я готова отдать целое состояние за то, чтобы выступать с «ними» хоть каждый день, ведь «они» — мой самый любимый партнер по сцене, — пошутила Джей Ло.

Дочь исполнительницы культового хита нулевых Do it well вышла на сцену в новом образе — с короткой стрижкой, в мешковатом брючном костюме цвета фуксии и в рэперской кепке. В руках Эмма держала микрофон с радужной рукояткой.

В 2019 году к транспереходу начала готовиться дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло. В 13 лет она сменила имя на Джон и начала принимать гормональные препараты. Родители девочки не препятствовали ее решению. По словам Джоли, ее дочь с трех лет изучает свой гендер, и актриса поддерживает ее выбор.

Позже появились предположения о том, что Шайло передумала менять пол. Девушка появилась на публике в черном платье вместе с мамой и сестрой.