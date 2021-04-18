Джанабаева показала первое фото новорождённой дочки от Меладзе

https://static.news.ru/photo/a82318e0-a044-11eb-b876-96000091f725_660.jpg Альбина Джанабаева Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала первый снимок своей новорождённой дочери от исполнителя Валерия Меладзе. Она опубликовала снимок маленькой ручки девочки на своей официальной странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что Джанабаева в браке с певцом Меладзе родила третьего ребёнка. Пара уже воспитывает двоих сыновей — Константина и Луку, недавно на свет появилась девочка. От предыдущего брака у Меладзе есть три дочери.

На первом опубликованном снимке Джанабаева запечатлела маленькую ручку ребёнка.

Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас, — написала певица в Instagram.

Подписчики артистки пожелали дочери двух звёзд вырасти счастливой и здоровой.

Как ранее передавал NEWS.ru, Альбина Джанабаева только в марте призналась своим подписчикам, что ждёт третьего ребёнка от Валерия Меладзе. Она разместила в соцсети снимок, сделанный в студии. На нём певица стоит в чёрном вечернем платье, поместив руку на округлившийся живот. Одними из первых на известие отреагировали певица Зара, жена Александра Реввы Анжелика и жена Сергея Жукова Регина.