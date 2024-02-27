«Думаю об этом каждый день»: когда Губин вернется на сцену, что ему мешает

Фото: Владимир Яцина/ТАСС

Андрей Губин

Популярный в 1990-е годы Андрей Губин уже больше 10 лет не выступает на сцене, однако слухи о его возвращении продолжают появляться. Что говорит об этом сам артист, собирается ли вернуться на сцену, что ждут от его возвращения?

Собирается ли Губин в тур в 2024 году

В интервью Woman.ru Андрей Губин прокомментировал слухи о своем возвращении на сцену. Ранее сообщалось, что автор хитов «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» собирается в концертный тур в 2024 году и просит по 700 тысяч рублей за выступление. Эти слухи имеют мало общего с реальностью, заявил он.

«Есть артисты, которые жить не могут без сцены. Я все-таки не такой, я был слишком молод во время популярности. Мне легче. Сейчас я пишу песни и вроде бы тоже в этой среде. Как-то ходил на „Песню года“, посмотрел, послушал, понял, что у меня песни не хуже, могу выступать, если бы не болезнь. Так что концертов никаких не планируется», — объяснил Губин.

На самом деле, объяснил певец, он готов вернуться на сцену, «как только появится такая возможность». Губин назвал верный признак, по которому можно судить о его возвращении.

«Как услышите на радио две-три мои новые песни, тогда можете думать, что я возвращаюсь на сцену», — объявил он в беседе с Woman.ru.

Фото: Кузьмина Татьяна/ТАСС Андрей Губин

Почему Андрей Губин ушел со сцены

Ранее Губин объяснял свое решение прекратить гастрольную деятельность тем, что «почувствовал себя некомфортно в этом мире»: например, его задела песня финалиста «Фабрики звезд» Антона Зацепина «Ниже ростом только Губин» (рост певца — 166 см).

Но более серьезной причиной стала болезнь: в 2000 году ему был поставлен диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Прозопалгии — это сильные лицевые боли, у которых могут быть различные неврологические причины. По словам Губина, он испытывал сильные боли с 16 лет. В 2021 году он признавался, что «все хуже себя чувствует, постепенно умирает». Поэтому, как заявил певец Woman.ru, слухи о том, что он дает «тайные корпоративы», не соответствуют действительности.

«Знаете, у меня такая болезнь, болеешь-болеешь, а потом проснулся утром — и легче. Кажется, опять вернулся к нормальной жизни, музыка, спорт, тренировки, а потом снова боль. Так что не спрогнозируешь. Но я жду и верю, когда появится возможность. Стараюсь делать телодвижения, ведь под лежачий камень вода не течет», — объявил певец.

Кто ждет возвращения Андрея Губина на сцену

Между тем высказываются мнения, что в случае возвращения Губина на сцену он немедленно попадет в «топовую обойму». Об этом заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

«Губин может кататься по всей стране — и его ждут аншлаги», — считает он.

По словам продюсера, чтобы добиться этого, Губину надо вернуться на сцену, «как раньше», — звездой из 2000-х годов — и не пытаться создавать новый проект.

«Возвращение Губина на сцену выглядит вполне логичным с точки зрения коммерции, бизнеса, так как сейчас идет новая волна популярности артистов 2000-х. У Губина на тот момент было огромное количество хитов», — заявил Рудченко NEWS.ru.

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