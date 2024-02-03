Названы суперхиты Губина, под которые «можно оторваться» в 2024 году Музкритик Бабичев назвал песню Губина «Ночь» актуальной в 2024 году

Фото: Кузьмина Татьяна/Фотохроника ТАСС

Андрей Губин

Под многие песни Андрея Губина до сих пор можно оторваться, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, все 40 минут корпоративного выступления могут состоять только из хитов этого артиста. А композиции «Зима, холода» и «Девушки как звезды» до сих пор вызывают у публики желание танцевать.

Как отметил критик, даже молодежь продолжает танцевать под песни Губина, несмотря на то что он давно не выступал. Большую роль в популяризации творчества артиста сыграли соцсети, поэтому, вернувшись на сцену, он бы удивился, как много у него молодых фанатов, добавил Бабичев.

Под что можно реально оторваться и в оригинале, и в ремиксе: «Ночь», «Зима, холода», «Такие девушки как звезды», «Лиза», «Милая моя далеко». У Губина, конечно, навеяны западными трендами на пике популярности бой-бендов типа N’Sync. Вы наверняка помните «Я знаю, ты знаешь», у которого аранжировка один в один Backstreet Boys, тогда интернета не было, хотелось следовать за западными кумирами, — отметил критик.

Кроме того, Бабичев выразил уверенность, что если Губин вернется в шоу-бизнес как композитор, то многие юные артисты станут в очередь к нему за сотрудничеством. Эксперт назвал артиста легендой 1990-х и 2000-х. К сожалению, лучшие годы он провел в тени, посетовал критик.

Ранее СМИ сообщили, что Губин может возобновить концертную деятельность. Первые выступления могут состояться уже в 2024 году. В рамках подготовки артист написал несколько хитов.

При этом продюсер Павел Рудченко предположил, что певец вернется на сцену как звезда 1990-х и начала 2000-х, а не как новый проект. По его словам, планы исполнителя возобновить гастроли логичны, так как сейчас вновь стали популярными артисты 20-30-летней давности.