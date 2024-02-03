Продюсер уточнил, «какой именно» Андрей Губин может вернуться на сцену Продюсер Рудченко: Губин вернется как звезда 1990-х, а не с новым проектом

Фото: Кузьмина Татьяна/Фотохроника ТАС

Андрей Губин

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что певец Андрей Губин вернется на сцену как звезда 1990-х и начала 2000-х, а не как новый проект. По его словам, планы исполнителя возобновить гастроли логичны, так как сейчас вновь стали популярными артисты 20-30-летней давности.

Возвращение Губина на сцену выглядит вполне логичным с точки зрения коммерции, бизнеса, так как сейчас идет новая волна популярности артистов 2000-х. У Губина на тот момент было огромное количество хитов. Заметьте, я говорю об Андрее Губине, как об артисте 1990-х и 2000-х, а не как о новом проекте, — добавил Рудченко.

В 2013 году телеканал НТВ снимал трибьют-шоу, посвященное Андрею Губину, но сам артист отказался петь на сцене, а лишь дал интервью о своей текущей жизни. Тогда вместо певца его хиты исполнили группы «Корни», «На-На», Reflex, певица Жасмин и другие.

Накануне СМИ сообщили, что звезда 1990-х может возобновить концертную деятельность. Первые выступления могут состояться уже в 2024 году. В рамках подготовки к камбэку артист написал несколько хитов.

Ранее музкритик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что Губин не может вернуться на сцену из-за психологических причин. Он напомнил, что врачи считают артиста полностью здоровым.Критик добавил, что Губин по-прежнему прекрасный мелодист и в состоянии написать хит, однако не хочется, чтобы на сцену с новыми песнями выходил угрюмый старик.