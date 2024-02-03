Музкритик раскрыл причину, по которой Губин пропал со сцены на много лет Музкритик Бабичев: вернуться на сцену Губину может мешать ментальная причина

Фото: Яцина Владимир/ИТАР-ТАСС

Андрей Губин

Певец Андрей Губин не может вернуться на сцену из-за психологических причин, сообщил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он напомнил, что врачи считают артиста полностью здоровым.

Мне кажется, что там все-таки ментальная история, психологическая, мешающая Губину сделать усилие над собой и вернуться. Если врачи говорят все как один, что он полностью здоров, но при этом Губин мается очень давно, пропал из поля зрения, крайне редко посещает телешоу, не дает интервью, значит, что-то внутри мешает творить, работать, — заявил критик.

Критик добавил, что Губин по-прежнему прекрасный мелодист и в состоянии написать хит. Однако не хочется, чтобы на сцену с новыми песнями выходил угрюмый старик, сообщил Бабичев.

По мнению критика, если Губин в какой-то момент решит, что все-таки не готов вернуться, лучше материал передать артистам, которые, по его мнению, новые песни достойно исполнят. Самому же певцу Губину не стоит делать «что-то второсортное, пародию на себя».

Ранее сообщалось, что Губин прекратил концертную деятельность в 2010 году, объяснив свое решение тем, что «почувствовал себя некомфортно в этом мире». Певца расстроила песня «Ниже ростом только Губин» — по признанию кумира 1990-х, она его сильно задела.

Позже музыкант признался, что на решение уйти со сцены также повлияла болезнь. Еще в нулевых Губину поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица», из-за которой он испытывает непроходящую боль. Позже анализы показали, что с певцом сейчас все в порядке.