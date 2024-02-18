«Ждут аншлаги»: продюсер предрек популярность Губину после возвращения Продюсер Рудченко: в случае возвращения Губин попадет в топовую «обойму» звезд

Фото: Татьяна Кузьмина/ТАСС

Андрей Губин

Если певец Андрей Губин все же вернется на сцену, то он, безусловно, попадет в топовую «обойму» звезд двухтысячных, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, артиста ждет успех на сборных концертах, например, дискотеках 2000-х, которые сейчас пользуются особой популярностью.

Если он все же вернется на сцену, то, безусловно, попадет в топовую «обойму» звезд двухтысячных. С успехом он может выступать на сборных концертах, например. Дискотеки 2000-х сейчас пользуются огромной популярностью. Так, Губин может кататься по всей стране — и его ждут аншлаги, — заявил Рудченко.

При этом музыкальный критик отметил, что вопрос о здоровье артиста остается спорным. По его словам, пока неясно, сможет ли певец реализовать все свои планы. Ранее он не мог ни выступать, ни общаться с фанатами, напомнил эксперт.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Андрей Губин уже в этом году планирует провести гастрольный тур в России, при этом прайс артиста может составить 700 тысяч рублей. По информации канала, перед выходом на сцену 49-летнему певцу нужно поправить здоровье.