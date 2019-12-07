https://static.news.ru/photo/6a133b10-192d-11ea-96b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак, режиссёр Тимур Бекмамбетов, телеведущий Михаил Шац и другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии. Церемония награждения, которую вели Иван Ургант и Александр Гудков, прошла в Цифровом деловом пространстве в Москве.

Ксения Собчак получила звание «Онлайн-персона года». Фильм Юрия Дудя «Колыма» стал победителем в номинации «Лучший документальный проект». Интервьюером года признали Николая Солодникова за проект #ЕЩЁНЕПОЗНЕР, передаёт ТАСС.

Лучшим веб-сериалом жюри назвало работу Дмитрия Грачёва «Омар в большом городе». В номинации «Лучший сериал для онлайн-платформ» победу одержал проект Бориса Хлебникова «Шторм».

Соцсеть TikTok была выбрана в категории «Главное онлайн-событие» с формулировкой «За популяризацию короткого контента».

Премия в номинации «Развлекательный онлайн-проект года» досталась шоу Comment Out от студии Чикен Карри. Лучшим тревел-шоу жюри признало авторский проект Антона Птушкина. В категории «Лучший информационный Telegram-канал» победителем стал Mash, а в номинации «Просветительский онлайн-проект года» — «Парфенон» Леонида Парфёнова.

Спецприз за поддержку и развитие веб-индустрии достался Тимуру Бекмамбетову. Награду за первый успешный сериал для онлайн-платформы получил Пётр Буслов. Телеведущего Михаила Шаца жюри отметило в специальной номинации «Онлайн-Шац года».

Как писал News.ru, номинантами второй российской премии в области веб-индустрии стали музыкант Сергей Шнуров, журналисты Юрий Дудь, Регина Тодоренко, Ксения Собчак и другие деятели культуры.

.