Дубцова рассказала о своём участии в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/966edf1e-967e-11eb-b195-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Ирина Дубцова поделилась впечатлениями от участия в проекте «Маска» на НТВ. По мнению певицы, это самый рейтинговый проект на сегодня, от участия в котором отказываться нельзя.

Артистка, выступавшая под маской Единорога, согласилась с мнением Носорога, отметившим, что участие в «Маске» круто меняет жизнь. Но, призналась Дубцова, в шоу ей пришлось сложно.

Молчать об участии было сложно, петь, «зажимая» голос, пряча обертона и возможности диапазона — это супер трудно. Обманывать друзей и близких — это просто за гранью для меня, — написала певица в Instagram.

Дубцова рассказала, что за это время научилась держать язык за зубами, делать невозмутимое лицо в ответ на каверзные вопросы друзей, которые начинали что-то подозревать.

Я врала, как могла, но в этот момент мне казалось, что сказочные блёстки Единорожки порхают вокруг, выдавая меня с потрохами, крыльями и рогом, — делится впечатлениями певица.

Артистка рассказала, что никто из участников шоу не знает друг о друге. На территории съёмочной площадки запрещено даже разговаривать и поэтому герои узнают друг о друге, только когда снимают маски.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров рассказал, что не вошло в показ последнего выпуска популярного проекта. По словам ведущего, во время голосования в жюри бушевали такие эмоции, что у съёмочной группы до последнего момента не было уверенности, кто же покинет шоу.