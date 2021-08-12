Пригожин ответил на вопрос об инсценировке избиения сына Пьехи

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который является близким другом Стаса Пьехи, прокомментировал информацию о том, что избиение сына певца могло быть умелой инсценировкой в целях саморекламы. Накануне в Сети появились кадры, якобы доказывающие непричастность Ирины Безбородовой к нанесённым семилетнему мальчику побоям. В беседе с NEWS.ru Пригожин заявил, что Пьеха не мог использовать ребёнка с целью хайпа.

Можно я плюну в лицо тому, кто вообще подобное может говорить про Стаса Пьеху? Он человек, который категорически не любит публичности. Он не циничен. Я не за каждого пойду глотку драть или рвать на себе рубашку, но Стас Пьеха крайне порядочный человек, — заявил Иосиф Пригожин.

Продюсер призвал соседку Стаса Пьехи Ирину Безбородову, против которой возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении лёгких телесных повреждений, публично извиниться перед семьёй певца. Пригожин назвал обидчицу семилетнего сына артиста «психопаткой» и «бессовестной женщиной».

Ранее Пригожин рассказал, как бы он поступил на месте Стаса Пьехи, если бы увидел, что взрослый человек бьёт его ребёнка.