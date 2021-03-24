Друг Лазарева Алекс Малиновкий попал в скандал с разводом на деньги

https://static.news.ru/photo/3ce1c1d8-8ceb-11eb-9392-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Друг Сергея Лазарева и участник шоу «Голос» Алекс Малиновский оказался в центре грандиозного скандала, связанного с обманом на деньги. Бывший певец занялся блокчейном и открыл компанию по сетевому маркетингу.

Малиновский активно рассказывает в своём микроблоге, как обогатит любого при помощи криптовалюты. Но для этого нужно всего лишь подождать, вложив в проект свои деньги. Если верить бывшему певцу, за три месяца ожидания можно получить 28% прибыли, а годовой вклад обещает 179% прибыли, пишет «Экспресс газета».

На словах вступившим в проект дарят квартиры и машины, а сам Малиновский якобы зарабатывает два миллиона рублей в месяц. Отзывы на странице друга Лазарева пестрят сплошными благодарностями за то, что он якобы кого-то там «буквально вытащил из нищеты». Но вскоре выяснилось, что негативные комментарии певец удаляет, а его дело на самом деле выглядит иначе.

Так, в какой-то момент с Малиновским заспорила девушка, вложившая в проект деньги и потерявшая их. «Несправедливо вложила столько денег в эту фигню, а меня взломали и вывели деньги, просто разводилово», — написала подписчица Малиновского. Тот в ответ обвинил во всём её, сославшись на то, что она сама сообщила мошенникам все данные. Чтоб этого избежать, нужно было «ходить на планёрки», отвечает певец. «Молчала бы, не позорилась», — резюмировал в итоге «бизнесмен».

Бывшая клиентка в долгу не осталась: «Жду, когда на вас массово начнут подавать в суд за мошенничество. Бумеранг никто не отменял».

Вместо того чтобы уладить скандал, певец отправился в отпуск. Куда он полетел, неизвестно, но фото из салона лайнера Малиновский уже опубликовал.

Последние два раза Малиновский ездил на отдых вместе с Лазаревым. Первый раз они были на Бали, второй — в Сочи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев, его близкий друг Алекс Малиновский и ещё пара их приятелей отправились на отдых в Краснодарский край. Бывший участник группы Smash!! выбрал сочинские трассы, чтобы впервые встать на сноуборд.