«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене

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Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев впервые заговорил о своей возлюбленной. Он утвеждает, что супруга стала для него настоящим другом.

Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос, — признался артист.

Нагиев добавил, что сейчас делают много пародий на его эго. Однако в жизни он совершенно не такой. Только его вторая половинка принимает его со всеми недостатками.

Любовь — вот без чего меня нет... Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет, — подчеркнул звезда сериала «Физрук».

По его словам, люди, утверждающие, что над любовью и совместной жизнью нужно работать, заблуждаются. Любовь — это абсолютное взаимопонимание, пишет «7days».

Как ранее писал NEWS.ru, Нагиев показал, в какой маске собирается посетить избирательный участок, когда должно пройти голосование по поправкам в Конституцию РФ. По его словам, выбор обусловлен желанием выглядеть модно.