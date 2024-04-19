Дочь голливудского актера Тома Круза Сури отказалась от общения со звездным родителем после достижения ею совершеннолетия. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам инсайдеров, девушка на днях отпраздновала свое совершеннолетие и выразила желание прекратить общение с родителем. Отныне она ни в чем не хочет полагаться на него.
Даже если бы он ей позвонил, она бы не ответила. Том не существует для Кэти и Сури, и его дочь не хочет ни в чем полагаться на него. Она считает, что у нее есть только один родитель, и это ее мать, — цитирует таблоид слова инсайдера.
Достижение Сури совершеннолетия автоматически освобождает Тома Круза от обязанности выплачивать алименты, сумма которых составляет 400 тысяч долларов в год (примерно 37,7 миллиона рублей).
Том Круз и Кэти Холмс прожили четыре года и развелись в 2012 году. После этого мать получила право на опеку над ребенком, а Том Круз имел право видеться с дочерью. Однако мать Сури была не в восторге от этой идеи, опасаясь интереса Круза к сайентологии и возможного влияния на ребенка.
Ранее сообщалось о том, что Том Круз расстался с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова. Известно, что несмотря на конец отношений, 61-летний кинорежиссер рассчитывает сохранить дружбу со своей бывшей пассией.