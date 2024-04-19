Дочь Тома Круза отвернулась от отца после дня рождения Дочь Тома Круза отказалась от общения с отцом после достижения совершеннолетия

Фото: IMAGO/BIANCA DE MARCHI/Global Look Press

Том Круз

Дочь голливудского актера Тома Круза Сури отказалась от общения со звездным родителем после достижения ею совершеннолетия. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров, девушка на днях отпраздновала свое совершеннолетие и выразила желание прекратить общение с родителем. Отныне она ни в чем не хочет полагаться на него.

Даже если бы он ей позвонил, она бы не ответила. Том не существует для Кэти и Сури, и его дочь не хочет ни в чем полагаться на него. Она считает, что у нее есть только один родитель, и это ее мать, — цитирует таблоид слова инсайдера.

Достижение Сури совершеннолетия автоматически освобождает Тома Круза от обязанности выплачивать алименты, сумма которых составляет 400 тысяч долларов в год (примерно 37,7 миллиона рублей).

Том Круз и Кэти Холмс прожили четыре года и развелись в 2012 году. После этого мать получила право на опеку над ребенком, а Том Круз имел право видеться с дочерью. Однако мать Сури была не в восторге от этой идеи, опасаясь интереса Круза к сайентологии и возможного влияния на ребенка.

Ранее сообщалось о том, что Том Круз расстался с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова. Известно, что несмотря на конец отношений, 61-летний кинорежиссер рассчитывает сохранить дружбу со своей бывшей пассией.