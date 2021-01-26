https://static.news.ru/photo/68e1e3e6-6020-11eb-b539-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова с дочерью Верой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина дала своё первое интервью на телевидении в рамках съёмок фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Девочка поделилась самыми яркими воспоминаниями о маме и рассказала, как пережила её смерть.

По словам дочери артистки, на новогодние праздники они вместе с мамой планировали, насмотревшись фильм «Один дома», обязательно поехать в Нью-Йорк. Они везде путешествовали вместе, Началова старалась не обделять вниманием единственную дочь и даже вывела её один раз вместе с собой на сцену.

У мамы был плакат желаний, где она записывала все свои мечты. Например, чтобы у неё была большая красивая вилла, любящий мужчина, побольше концертов и сыночка, — вспоминает Вера Алдонина о планах матери в фильме, показанном в эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале .

В смерть самого родного человека девочка долго не могла поверить: накануне ухода мамы дочь разговаривала с ней по телефону. Началова звонила ребёнку каждый день, и после её смерти родители Юлии не знали, как сказать внучке, что мамы больше нет.

На тот момент Вера вместе с одноклассниками находилась в зарубежной поездке, о смерти матери она узнала по приезде в Москву.

В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у неё очень сильно болела нога. Потом я привезла ей большой букет цветов. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего. Если бы мне сказали, что такое может случиться, я бы вряд ли поверила. Когда были похороны, мне было очень больно. Но я не плакала, старалась держаться, — рассказала дочь певицы.

Несмотря на то что у Веры есть любящий отец, девочке и сейчас тяжело смириться со смертью мамы. Из каждой поездки она привозит маме подарки, которые относит ей на могилу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Долина уверена, что первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской испортил жизнь певице. Она в 18 лет вышла замуж за солиста группы «Премьер-министр», блиставшего своей привлекательной внешностью.