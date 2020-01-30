Дочь вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера и модели Джерри Холл продемонстрировала, что взяла от родителей всё самое лучшее, выложив в Сети фотографии в нижнем белье.
Как
Поклонники оценили соблазнительные фотографии и засыпали девушку лайками и комплиментами.
На снимках модель предстала в нескольких образах: в кружевном белье с прозрачной накидкой, в роковом чёрном и романтическом жёлтом комплектах.
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