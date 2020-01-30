https://static.news.ru/photo/84ab6b5e-4368-11ea-9b5b-fa163e074e61_660.jpg Джорджия Мэй Джаггер Фото: georgiamayjagger/instagram.com

Дочь вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера и модели Джерри Холл продемонстрировала, что взяла от родителей всё самое лучшее, выложив в Сети фотографии в нижнем белье.

Как пишет Life.ru, 28-летняя модель Джорджия Мэй Джаггер снялась в рекламе белья для модных брендов Victoria's Secret и For Love & Lemons.

Поклонники оценили соблазнительные фотографии и засыпали девушку лайками и комплиментами.

На снимках модель предстала в нескольких образах: в кружевном белье с прозрачной накидкой, в роковом чёрном и романтическом жёлтом комплектах.

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