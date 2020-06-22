Добронравов из «Сватов» и его сын удивили публику поразительным сходством

https://static.news.ru/photo/4ad541c2-b445-11ea-813a-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Фёдор Добронравов и его сын Виктор удивили поклонников поразительным сходством между собой. Оба актёра отрастили бороды и снялись вместе.

Бороды словно «стёрли» разницу в возрасте между отцом и сыном и они стали словно близнецы.

Любите своих пап!!! #папаятебялюблю, — подписал снимок Виктор Добронравов.

Поклонники пришли в восторг от снимка и согласились, что Добронравовы — «словно братья-близнецы». «Красивые и очень похожи. Настоящие русские мужики!», восторгались зрители.

Младший сын звезды «Сватов» Иван тоже стал актёром как отец и старший брат. Со своей женой Фёдор Добронравов знаком со школы, они живут вместе много лет. Ирина Добронравова работала воспитательницей в детсаду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фото звезды «Сватов» Фёдора Добронравова в окружении трёх внучек появилось на его фанатской страничке. Актёр держит на руках козлёнка, рядом стоят три маленькие девочки — Варвара, Василиса и Вероника.