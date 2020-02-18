https://static.news.ru/photo/112b3f8a-5270-11ea-8777-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Дмитрий Шепелев/facebook.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев подтвердил слухи о том, что он больше не является часть команды Первого канала. Сегодня журналист и руководство телеканала разорвали трудовой договор.

Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом, — написал журналист в Instagram.

По его словам, это было обоюдное решение. У них нет взаимных претензий. Он отметил, что Первый канал подарил ему возможность побывать в самых разных уголках нашей земли, а также познакомиться с величайшими людьми.

Ранее News.ru писал, что Дмитрий Шепелев сделал своей невесте предложение.