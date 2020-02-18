Телеведущий Дмитрий Шепелев подтвердил слухи о том, что он больше не является часть команды Первого канала. Сегодня журналист и руководство телеканала разорвали трудовой договор.
Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом, — написал журналист в Instagram.
По его словам, это было обоюдное решение. У них нет взаимных претензий. Он отметил, что Первый канал подарил ему возможность побывать в самых разных уголках нашей земли, а также познакомиться с величайшими людьми.
Ранее News.ru писал, что Дмитрий Шепелев сделал своей невесте предложение.
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