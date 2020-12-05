Дмитрий Маликов разорился из-за пандемии коронавируса

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Российский певец Дмитрий Маликов рассказал, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80%.

Артист выступил в выпуске YouTube-канала «Редакция».

Маликов отметил, что раньше за вечер с выступлением получал €15—20 тысяч, однако сейчас эта цифра стала гораздо меньше.

И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Я соглашаюсь на достаточно скромные условия. Это возможность заплатить, например, за месяц своему коллективу, — объяснил музыкант.

Ранее Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит. По мнению певца, тогда, может, «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, у которых нет работы уже несколько месяцев.

Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте «новогодних огоньков» невыполнимой. Позднее, когда его пост вызвал шквал комментариев не только среди звёзд, но и политиков, артист прокомментировал свой призыв к музыкантам и артистам отказаться от участия в «голубых огоньках». Певец пояснил, что вовсе не хотел спровоцировать кого-либо на резкую реакцию, однако думал своей публикацией обратить внимание на трудности представителей шоу-бизнеса, оставшихся без заработков в пандемию, писал NEWS.ru.