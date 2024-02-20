Директор Шуры объяснил, почему певец отказался от перьев и страз Директор Депершмидт: Шура отказался от экстравагантных нарядов в силу возраста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шура

Певец Шура отказался от перьев, платьев и страз еще до специальной военной операции, потому что они вышли из моды, заявил NEWS.ru директор артиста Павел Депершмидт. Он добавил, что певец не может носить такую одежду еще и в силу возраста.

Мы давно уже не работаем в перьях. У нас нет платьев, юбок (Шура выступал в коротких платьях, колготках и на каблуках. — NEWS.ru), нам нечего сейчас корректировать. Вызывающие костюмы были у нас в 90-х, сейчас такая одежда неактуальна, — сказал Депершмидт.

Директор певца добавил, что носить подобные экстравагантные наряды Шура не может еще и в силу возраста: ему 49 лет и это неуместно. Раньше певец мог выйти на сцену в лосинах и кофтах, коротких платьях и туфлях на шпильке.

Ранее певец Филипп Киркоров, предпочитающий экстравагантные образы как на сцене, так и в жизни, отказался от перьев, страз, блесток и прочих деталей. В ДНР певец приехал в строгом образе — черной куртке и черной шапке, в пятом сезоне шоу «Маска» на НТВ он появится в классическом черном костюме. После скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой Киркоров столкнулся с чередой «отмен» — его вырезают на телевидении, не дают выступать на концертах, певец пытается реабилитироваться в глазах общественности разными способами.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что не собирается избавляться от страз и перьев вслед за Филиппом Киркоровым. Она пояснила, что стразы, перья, пайетки и другие яркие детали отвлекают людей от негатива.