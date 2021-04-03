Дима Билан, Zivert и Little Big получили премию Bravo

Дима Билан стал певцом года по версии III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русскй медиагруппы». Церемония вручения наград состоялась 3 апреля в Центральном доме литераторов в Москве.
Певицей года
В категории «Поэт-песенник года» награду получила Ирина Дубцова, композитором года и автором лучшего саундтрека признан немец Ханс Циммер.
Лучшим дуэтом предыдущих 12 месяцев объявили Николая Баскова и Даню Милохина. Песней года названа «Комета» исполнителя Jony, альбомом года — «7» от дуэта Artik&Asti. Лучшее музыкальное видео снял, по мнению жюри, исполнитель Артур Пирожков на композицию «Зацепила».
Премия Bravo в области классической и популярной музыки вручается ежегодно с 2018 года. В прошлом году в связи с ситуацией с пандемией коронавируса церемония не проводилась.
Ранее NEWS.ru писал о том, что видеоклип российской певицы с таджикскими корнями Манижи на песню «Русская женщина» стал самым популярным роликом среди всех участников музыкального конкурса «Евровидение». Он набрал 6,7 млн просмотров.