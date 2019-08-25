https://static.news.ru/photo/cf961228-c78e-11e9-ac89-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Популярный российский певец Дима Билан опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в одних трусах. При этом пользователи Сети заподозрили исполнителя в использовании пуш-ап.

Дмитрий, носки надо на ноги одевать, а не в трусы запихивать, — пошутила одна из поклонниц певца.

При этом ещё одна пользовательница с иронией предположила, что Билан на самом деле спрятал в интимном месте баклажан.

На снимке, который Билан разместил в своём Instagram, певец лежит на полу в гостиничном номере в Сочи и что-то рассматривает в смартфоне. При этом из одежды на нём лишь облегающие фигуру и все интимные места трусы белого цвета.

Что уж говорить, придётся не только быть почти раздетым, но и душа будет оголена до предела! — подписал Дима свою публикацию, говоря о предстоящем выступлении на конкурсе «Новая волна».

Фотография сразу же вызвала ажиотаж среди поклонниц творчества Билана. Многие дамы поспешили выразить певцу своё восхищение.

Главное, трусы правильные надеть. Так же, как и бюстгальтер, — написала одна из подписчиц.

На «голый» снимок Билана отреагировали и его коллеги по сцене — продюсер Яна Рудковская, а также певица и телеведущая Ольга Бузова. При этом последняя решила пошутить и подчеркнула, что не смотрела туда, куда все его подписчики.

Кроме того, нашлись и критики, которые посчитали Билана безвкусным и ненатуральным.

Ужасная причёска, ужасные накрашенные ресницы, — заметил один из комментаторов.

Ранее News.ru писал о том, что популярная российская певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поразила публику смелым нарядом, в котором она появилась на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. Исполнительница вышла в свет в нижнем белье чёрного цвета и пеньюаре свободного кроя золотого оттенка.