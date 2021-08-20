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Дибров объяснил большие гонорары некоторых телеведущих и актёров

13:59, 20 августа 2021
Дибров объяснил большие гонорары некоторых телеведущих и актёров Дмитрий Дибров Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Российский телеведущий Дмитрий Дибров объяснил в разговоре с NEWS.ru большие гонорары телеведущих и актёров. В качестве примера он вспомнил историю возведения дворца и парка Норлибунка в столице Тибета Лхасе. Комплекс строился, по словам шоумена, 80 лет на высоте пять тысяч метров, где «просто воздуха нет».

Собеседник добавил, что заработок в «актёрском и публичном деле» лучше измерять сообразно тому, какому числу миллионов русских людей этот человек принёс кураж в их повседневную работу. Если многим, то надо и платить хорошо.

Уже умер тот Далай-лама, в честь которого начинали стройку, а бедные рабочие, при полном отсутствии воздуха, всё ещё катили камни. И дабы не обескуражить строителей, досужие ламы два раза в году на буддистские праздники издалека показывали куклу, которая портретно напоминала усопшего Далай-ламу. Рабочие смотрели — как тот Петька: «Плывёт Чапай!», жив ещё Далай-лама — и продолжали катить камни в гору. Сегодня этот храм — одно из чудес света. Это образец качества строительства и красоты, я был в нём. Вот, что такое то самое оружие, каким [награждают энтузиастов]. И актёрское мастерство одно из них, — подчеркнул Дибров.

Он отметил, что, в силу алкоголизма, например, человек не может достичь высот в профессии — на сцене или на ТВ. Но в этом случае и жаловаться не надо «на скудость полученного, уравниловка здесь не получится».

Вы попробуйте посмотреть с точки зрения бедного художника, который всю жизнь писал портреты членов политбюро. Может он тоже обидится на Сальвадора Дали, чьи доходы исчисляются миллионами. Что я могу сказать, товарищ? Научись писать как Дали, и будут миллионы. И он будет обижаться на Ван Гога, чьи посмертные гонорары превышают доходы среднего города России за год?, — заявил Дибров.

Журналист обратил внимание, что даже в Северной Корее на купюрах написано «Не завидуй никому на свете», хотя это больше похоже на «иезуитство», ибо явно не властям Пхеньяна такие фразы наносить на бумажные денежные знаки.

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