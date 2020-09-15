Петросяну — 75: от бакинского юноши до главного смехача страны

В этом году музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» впервые прошла в digital-формате из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введённых на фоне пандемии коронавируса. Церемония вживую состоится 4 апреля 2021 года.

4 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера киноконцерта музыкальной премии в онлайн-формате. Фильм-концерт с участием знаменитостей был снят в разных локациях — в Третьяковской галерее, Океанариуме, на гольф-поле,...