Петросяну — 75: от бакинского юноши до главного смехача страны

Объяснять в России, кто такой Евгений Петросян, практически не имеет смысла. Это имя стало нарицательным для народного юмора. Мальчик из интеллигентной семьи бакинцев, добившись успеха в эстрадном жанре, завоевал сердца миллионов сначала всего Советского Союза, и вот уже три десятка лет смешит Россию. У Петросяна много достоинств, но одно, наверное, стоит отметить отдельно. Он верен себе. Это качество артиста не всегда воспринимается однозначно, и он нередко становится объектом чужих шуток. Однако иметь его и оставаться популярным долгие годы — признак феноменального таланта.
Евгений Петросян родился 16 сентября в 1945 года в Баку (Азербайджанская ССР). Со школьных лет начал участвовать в самодеятельности. Читал басни, стихи, фельетоны, играл сценки, участвовал в агитбригаде, играл в народных театрах, вёл концерты в сольном и парном конферансе. С 1962 года, в 17-летнем возрасте, начал работать на профессиональной сцене. В 1979 году образован Театр эстрадных миниатюр Петросяна. При театре Петросян создал Центр эстрадной юмористики, где собраны уникальные материалы по истории эстрады XIX–XX веков: журналы, афиши, фото и другое. В 1991 году удостоен звания «Народный артист РСФСР».
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
Natalya Loginova/Global Look Press
Natalya Loginova/Global Look Press
vk.com/e_petrosyan
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
facebook.com/ofice.petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
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